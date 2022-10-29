Гостайна: в Армении не комментируют вопрос покупки иранских беспилотников

На запрос Sputnik Армения, представлял ли Ереван запрос на покупку иранских БПЛА, рассматривает ли такую возможность, есть ли какие-то препятствия на пути закупки беспилотников и другого вооружения в ИРИ, в военном ведомстве сказали: «В предоставлении информации вам отказано на основе 1 ч. 1 п. статьи 8 «О свободе информации», а также требований 19 п. списка, установленного постановления правительства Армении 19 марта N173 от 1998 г.».

Издание внесло ясность, что в первом случае речь идет об отказе предоставлять информацию «содержащую государственную, служебную, банковскую, коммерческую тайну», а во втором случае установлен список секретных данных. Пункт 19 касается информации о «государственных оборонных заказах, вооружениях, военной технике, объемах поставок, объемах (задачах) производственных мощностей».

Напомним, несколько дней назад главный военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи генерал Яхья Сафави утверждал, что «около 22 стран» подали официальные заявки на закупку иранских военных беспилотников: «Среди стран-кандидатов на покупку иранских беспилотников – Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и ряд других стран».