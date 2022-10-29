Второе за сутки землетрясение в Гобустане

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Гобустанcком районе, в 47 км южнее станции Пиргулу, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:08, очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.

Отметим, что вечером в субботу, 29 октября, в Гобустанском районе также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. 