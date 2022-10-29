Генштаб Украины: в Беларусь из России прибывают «кадыровцы»

Россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси, говорится в утренней сводке Генштаба ВС Украины.

Согласно сообщению, 26 октября было отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают так называемые «кадыровцы», заявил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

По данным украинской стороны, также сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных беспилотников с территории Беларуси.