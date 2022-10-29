В Иране писавших о смерти Махсы Амини журналисток обвинили в госизмене

Власти Ирана обвинили двух журналисток, первыми написавших о гибели 22-летней Махсы Амини, в государственной измене и работе на спецслужбы США. По иранским законам им может грозить смертная казнь. Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналистки Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади были арестованы вскоре после гибели Амини и начала массовых протестов. Предположительно, они содержатся в тюрьме Эвин.

Спецслужбы Ирана опубликовали совместное заявление, в котором называют журналисток агентами ЦРУ. В заявлении также говорится, что протесты, проходящие в стране уже больше месяца, организованы ЦРУ, «Моссадом» и другими западными разведками.

В целом после начала протестов в Иране были арестованы более 40 журналистов, отмечает Радио Свобода. Журналисты, оставшиеся на свободе, сообщили британской The Guardian о постоянной слежке за работниками прессы, прослушивании их телефонов и мониторинге спецслужбами переписки.