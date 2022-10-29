В Баку соболезнуют Южной Корее
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Республике Корея в связи с большим числом жертв в результате давки в Сеуле.
«Глубоко опечалены гибелью людей во время давки в городе Сеул Республики Корея. Выражаем соболезнования правительству Кореи и корейскому народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице МИД Азербайджана в Twitter.
We are deeply saddened by loss of lives during the tragic stampede in #Seoul, Republic of Korea. We express our condolences to the Government and people of Korea. We wish for a quick recovery to all those who were injured. @MOFAkr_eng— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 30, 2022