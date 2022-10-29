В Баку соболезнуют Южной Корее

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Республике Корея в связи с большим числом жертв в результате давки в Сеуле.

«Глубоко опечалены гибелью людей во время давки в городе Сеул Республики Корея. Выражаем соболезнования правительству Кореи и корейскому народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице МИД Азербайджана в Twitter.