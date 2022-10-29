На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в трехэтажном здании в поселке Масазыр Апшеронского района, третий этаж которого функционирует как ресторан.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска министерства. По предварительной информации, в результате пожара в ресторане сгорела кухонная мебель на площади 3 кв.м и кровельное покрытие на 100 кв.м. Пожар в здании был потушен в короткие сроки. Большая его часть была защищена от огня.

Ведется проверка, отмечается в сообщении пресс-службы.