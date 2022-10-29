В ЕС обеспокоились: зачем Армении и Казахстану молокоотсосы в больших объемах?

Издание отмечает, что это вызывает у европейских чиновников опасения: по их мнению, Россия может использовать некоторые компоненты из них «в военных целях».

Агентство ссылается на данные статистической службы Евросоюза Eurostat, по которым Армения за первые восемь месяцев 2022 года импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года. Экспорт электрических молокоотсосов в республику в первой половине года в три раза превысил показатели предыдущего, хотя уровень рождаемости в Армении снизился на 4,3%. То же касается и Казахстана: спрос на молокоотсосы из ЕС вырос на 633% в первой половине 2022 года при падении уровня рождаемости на 8,4%, пишет Bloomberg. В страну с января по август привезли холодильники на $21,4 млн – это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время, пишет Bloomberg, данные правительства Казахстана свидетельствуют о резком увеличении поставок бытовой техники в Россию: экспорт молокоотсосов из Казахстана вырос более чем вдвое за первые восемь месяцев года по сравнению с 2021-м, холодильников – в десять раз. С начала текущего года страна поставила в Россию стиральных машин на $7,5 млн. Российская Федеральная таможенная служба весной прекратила публиковать статистику по импорту и экспорту.

Агентство не исключает, что речь может идти о попытках России справиться с дефицитом импортной бытовой техники. Кроме того, пишет Bloomberg, российские компании могут разобрать европейскую технику и использовать компоненты и полупроводники в гражданском производстве.

При этом некоторые еврочиновники полагают, что запчасти «могут найти применение в военных целях». Представители властей стран Запада ранее заявляли, что детали холодильников и стиральных машин были обнаружены в российских танках после вторжения РФ в Украину. По словам представителя Королевского объединенного института оборонных исследований (британский аналитический центр) Джеймса Бирна, «даже очень сложные российские системы вооружения часто строятся со стандартными микроэлектронными компонентами, содержащимися в ряде коммерческих товаров».