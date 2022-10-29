Спецпредставитель Пашиняна опроверг Путина: «Нет вашингтонского плана. Есть азербайджанский»

Отдел информации 11:54

Представитель премьер-министра Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, заявил в интервью армянскому общественному телевидению, что «вашингтонского проекта» мирного договора между Азербайджаном и Арменией не существует. Как уже сообщалось, текст предположительно «вашингтонского варианта» мирного договора между Азербайджаном и Арменией был опубликован несколько недель назад на одном из российских телеграм-каналов. Позже, 27 октября, об этом плане высказался на заседании экспертного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, заметивший, в частности, что если Армения хочет принять вариант, предусматривающий полный суверенитет Азербайджана над Карабахом, то это будет выбором армянского руководства.

Пашинян отреагировал в соцсети Twitter на выступление Путина, заявив, что Ереван готов начать работу именно над «российской версией» мирного договора. По словам премьер-министра, Армения фактически выразила эту готовность еще в начале сентября. (Напомним, что с 12 по 14 сентября на границе двух стран произошли масштабные боевые столкновения, – ред.) Но еще больше усилило интригу телеинтервью Марукяна, в котором представитель премьер-министра Армении по особым поручениям заявил, что на самом деле существует «азербайджанская версия» мирного соглашения. По словам Марукяна, Армения ценит инициативу президента РФ Владимира Путина, фактически, открывшего обсуждение по этому вопросу, однако «вашингтонского» или, так называемого, «западного» проекта мирного договора не существует. «Есть азербайджанский проект мирного договора, переданный Еревану, на основе которого Армения работала в этот период, - подчеркнул Марукян. – Работа завершена. Можно сказать, что именно это и будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи (имеется в виду трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана, намеченный на 31 октября в Сочи – ред.)» Спецпредставитель Пашиняна напомнил слова премьер-министра о том, что Армения отреагировала на российский вариант еще в сентябре этого года, причем отреагировала позитивно.

«Предложения России приемлемы для армянской стороны, но неприемлемы для азербайджанской, - подчеркнул Эдмон Марукян. – И в этой связи Армения выражает надежду, что во время предстоящей встречи в Сочи российская сторона будет настаивать на своем предложении и убедит Баку». По словам спецпредставителя, план России предполагает отсрочку окончательного урегулирования Карабахского конфликта и, в частности, решения вопроса о статусе армян Карабаха. В то время, как проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном сводится к созданию международного механизма, под контролем которого между Карабахом и Азербайджаном будут проходить прямые переговоры по вопросам прав, свобод и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе. С точки зрения Марукяна, Россия как стратегический партнер Армении и главный посредник на переговорах, должна приложить все усилия, чтобы Баку согласился с российским планом мирного урегулирования. «Надеемся, что на встрече в Сочи российская сторона будет вновь продвигать свои предложения. Надеемся также, что Азербайджан их примет», - сказал он. Марукян отметил, что в данный момент стороны работают над проектом совместного заявления по итогам переговоров в Сочи. Ереван настаивает на том, чтобы в его тексте присутствовала формулировка «Нагорный Карабах», Баку с этим категорически не согласен. При этом Эдмон Марукян не исключает, что в Сочи армянская сторона предложит увеличить срок пребывания российских миротворцев на части территории Карабаха с пяти до десяти лет. Что сразу вызывает два вопроса: во-первых, поддержит ли это предложение Москва? А если поддержит, то сможет ли Россия убедить в этом Азербайджан?