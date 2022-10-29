Ильхам Алиев соболезнует
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлу в связи с большим числом жертв в результате произошедшей накануне давки в Сеуле.
В тексте соболезнования говорится: «Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате массового скопления людей в Сеуле. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному корейскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненым».