Записал: Ага Гасымлы, собкор 12:14

Военные учения с отработкой форсирования танками реки Араз, проведенные Ираном у границ Азербайджана, свидетельство того, что риск военных провокаций со стороны Тегерана существует реально. Об этом в интервью haqqin.az сказал глава Центра исследований Кавказа, турецкий политолог Хасан Октай.

«Во время первой и второй Карабахских войн Иран поддерживал Армению и, естественно, был встревожен деоккупацией азербайджанских земель, - отметил турецкий политолог. – Поскольку из-за этого Тегеран утратил возможность манипуляций конфликтами в регионе Южного Кавказа. В данный момент иранцы настроены решительно против пункта об открытии Зангезурского коридора, который соединит континентальный Азербайджан, Нахичевань и Турцию. А торжественное открытие аэропорта в граничащем с Ираном Зангиланском районе, на котором, вдобавок, присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, еще больше усилило раздражение официального Тегерана». При этом Октай, напомнив, что Баку в своих отношениях с Ираном неизменно стремился проводить политику добрососедства и толерантности, привел пример с кредитом в размере 500 миллионов долларов, который Азербайджан представил южному соседу на строительство иранского участка железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) – Решт – Казвин.

«Но сейчас режим аятолл испытывает беспрецедентную за всю историю Исламской Республики волну гражданского неповиновения, - указывает политолог. – Иран находится в глубоком экономическом и социально-политическом кризисе. В такой обстановке власть аятолл идет проторенным путем, переключая внимание иранского народа с внутрисистемного кризиса на внешние угрозы, в качестве которой, не исключено, в Тегеране могут выбрать Азербайджан. А почему, собственно, и нет, если небольшой вооруженный конфликт может отвлечь внимание иранского народа от собственного бесправия и нищеты?» По мнению Октая, любая попытка аятолл решится на военные действия против северного соседа чревата серьезными последствиями и может поставить Иран на грань гражданской войны с последующей фрагментацией на этнические автономии. «Прежде всего, важно отметить, что, в случае военной агрессии против Азербайджана, на стороне Баку, как и в 44-дневной войне, будут Турция и Израиль – два ближневосточных государства, чьи армии входят в первую «десятку» самых мощных и технически оснащенных в мире, - подчеркивает Хасан Октай. – Видимо, в Тегеране недостаточно внимательно ознакомились с Шушинской декларацией по интеграции вооруженных сил Азербайджана и Турции, а также до конца не поняли, что именно Баку сыграл решающую роль в стремительном сближении Турции и Израиля, способствовав тем самым формированию мощного стратегического треугольника на стыке Ближнего Востока и Южного Кавказа».

По мнению Октая, Ирану нужно дать по возможности симметричный ответ на системную ликвидацию Израилем её военных объектов, развернутых в Сирии и, в частности, на уничтожение израильскими ВВС сверхсекретного завода по сборке иранских беспилотников в Сирии. И поскольку развязать открытую агрессию против Израиля иранцам не по зубам, Тегеран продвигает тезис, в соответствии с которым он грозит любыми средствами остановить израильскую угрозу, исходящую со стороны… Азербайджана. Угрожая при этом не только вторгнуться на территорию северного соседа, о чем однозначно свидетельствуют танковые маневры у реки Араз, но и задействовать внутри Азербайджана своих прокси в лице проиранской «Хусейниюн».

«Понятно, что иранские доводы об угрозах со стороны Азербайджана высосаны из пальца и ничего общего с реальностью не имеют, - говорит турецкий политолог. – Но при этом следует понимать, что Тегерану нужен лишь повод для раздувания мнимой угрозы, а не сама реальная угроза, как таковая. Тегеран уже развернул антиазербайджанскую истерию, что проявилось в недавнем нападении радикальной группы шиитов на посольство Азербайджана в Лондоне». Помимо прочего, вторжение Ирана в Азербайджан, по мнению Хасана Октая, неизбежно вызовет мощное противодействие азербайджанского населения Исламской Республики.