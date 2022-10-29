На Луганск бросили любимчика Кадырова – генерала Мордвичева

Украинское издание напоминает, что впервые о Мордвичеве заговорили еще в конце марта, когда в Мариуполь приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Там он обнимался с генералом под камеры, назвал его "самым лучшим командующим" и провел с ним военный совет. Служба безопасности Украины еще в конце августа объявила подозрение Мордвичеву за то, что он с марта по май штурмовал Мариуполь и отдал приказ о захвате "Азовстали".

"Если Мордвичев действительно заменит Лапина, в этом прослеживается определенная логика: новости о снятии Лапина появились после критики со стороны Кадырова. И теперь на смену Лапину, по всей вероятности, приходит генерал, у которого с Кадыровым очень хорошие отношения", - пишет издание.

Американский Институт исследования войны в своем ежедневном обзоре отмечает, что сообщения об увольнении генерал-полковника Лапина, которое еще не подтвердили ни Минобороны РФ, ни Кремль, в любом случае указывают на то, что фракция сторонников войны в России завоевывает господствующее положение в информационном пространстве, что позволяет ей наносить ущерб имиджу высшего военного командования. К этой фракции эксперты института относят главу Чечни Рамзана Кадырова, который сделал генерала Лапина главной мишенью для своей критики, а также бизнесмена Евгения Пригожина, чья "ЧВК Вагнера" воюет в Украине. Об отстранении Лапина сообщил телеканал "Грозный", а не только военные блогеры, значительная часть которых в этом конфликте оказалась на стороне генерала, а не чеченского лидера.