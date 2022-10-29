Записал: Джейхун Наджафов, собкор 12:42

Состоящих на вооружении армии Азербайджана израильских систем ПВО вполне хватает, чтобы герметично закрыть небо для иранских дронов «Шахед», - сказал haqqin.az израильский военной эксперт Давид Гендельман, комментируя распространенную в СМИ информацию о запросе Армении на закупку БПЛА иранского производства.

«Сотрудничество и, главное, доверие между Азербайджаном и Израилем находятся на высочайшем уровне, - подчеркнул военный эксперт. – Так что, нет ни малейших сомнений, что, в случае угрозы атак с применением иранских дронов, военно-промышленный комплекс Израиля может поставить Баку и другие системы ПВО». По словам Давида Гендельмана, Азербайджан на данный момент располагает несоизмеримо большими и лучшими возможностей бороться с иранскими дронами, нежели вооруженные силы Украины, которым «Шахеды» создали немало проблем. Как утверждает израильский военный эксперт, на сегодняшний день наиболее эффективным оружием против иранского БПЛА «Шахед-136» является последняя модификация израильской системы «Железный купол», а также имеющиеся на вооружении азербайджанской армии ЗРК Barak-8 и мобильные ЗРК Spyder. «По своим тактико-техническим характеристикам эти виды оружия, интегрированные в систему ПВО, максимально эффективны для уничтожения любых видов дронов, ракет и пр., - отметил израильский эксперт. – Азербайджану не нужно закупать дополнительное оружие и интегрировать его в свою систему ПВО. Поскольку все, что необходимо для защиты неба Азербайджана от иранских и других БПЛА и ракет, у Баку уже есть».

Тем не менее, по словам Гендельмана, в случае появления дополнительных угроз безопасности воздушного пространства Азербайджана, Израиль готов поставить различные системы ведения радиоэлектронной борьбы, а также комплекс Drone Dome («Купол от дрона») производства концерна Rafael Advanced Defense Systems, разработанный специально для обнаружения и перехвата дронов. «Израиль будет рад поставить Баку эту систему, если до сих пор еще не поставил», - подчеркнул Давид Гендельман. По словам эксперта, у иранского БПЛА «Шахед-136», который летит с небольшой скоростью и громким звуком, крайне мало шансов преодолеть систему азербайджанской ПВО.

«Иран уже давно занимается разработками и производством боевых БПЛА, которые успел применить в Сирии и поставить хуситам в Йемене, - сказал израильский эксперт. – По тому, как быстро Тегеран предоставил России большое количество дронов, стало ясно, что иранцы заранее запаслись солидным количеством беспилотников. Из чего следует, что, несмотря на многолетние санкции, военная промышленность ИРИ достаточно хорошо развита. Тем не менее, важно учесть, что «Шахед-136» – это барражирующий боеприпас с предельно примитивной технической начинкой, что делает его поточное производство простым и дешевым. С технической точки зрения иранские дроны не идут ни в какое сравнение с продвинутой технологией израильских боевых БПЛА. Иранские дроны-камикадзе не имеют системы электрооптического наведения, они просто летят по строго заложенным координатам и похожи в этом на крылатые ракеты, которые тупо следуют курсом, заложенным оператором. «Шахед-136» не патрулирует и не выискивает цель.