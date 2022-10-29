Посольство Украины в Азербайджане о «голодных играх Кремля»

Накануне стало известно, что после атаки на военные суда в Севастополе Россия приостановила участие в заключенной при посредничестве ООН сделке по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В качестве причины своего отказа соблюдать соглашение по вывозу из Украины экспортного зерна в другие страны власти России указали, что украинские военные с помощью беспилотников утром 29 октября атаковали корабли Черноморского флота РФ в Севастополе. По мнению Минобороны России, это достаточный повод, чтобы отказаться от зернового соглашения трехмесячной давности, направленного на снижение глобального дефицита зерна.

«22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. Этот документ предусматривает создание гуманитарного коридора для транспортировки украинской сельскохозяйственной продукции из трех украинских портов, что, в свою очередь, должно было способствовать предотвращению глобального продовольственного кризиса. Однако 29 октября Россия в одностороннем порядке заявила о «выходе» из зернового соглашения, официально прикрываясь якобы взрывами, произошедшими в этот же день во временно оккупированном Крыму», - говорится в опубликованном на Facebook-странице комментарии посольства.

Украинское дипведомство отмечает, что «Кремль продолжает шантажировать весь мир ядерной, энергетической, на этот раз – продовольственной угрозами, что может иметь для мира катастрофические последствия: с сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре находится уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Таким образом, в Кремле еще в сентябре было принято решение блокировать украинский продовольственный экспорт, иначе такой очереди из судов не образовалось бы. А взрывы в Крыму 29 октября – лишь очередное банальное оправдание Кремля своей традиционной политики не выполнять взятые на себя обязательства».

Кроме того, указывает посольство, «самые плохие последствия таких сознательных действий со стороны России будут для стран Африки и Азии, в частности Турции, Алжира, Ливии, Туниса, Египта, Эфиопии, Йемена и т.д. Срыв украинского экспорта означает для этих стран как минимум болезненный рост цен на еду, как максимум социальную и политическую дестабилизацию».

«...Кремль сознательно пытается спровоцировать масштабный голод; антивоенные санкции свободного мира не распространяются против российского продовольствия или удобрений, поэтому российские рассказы о том, что якобы их агроэкспорт блокируется – полное вранье. До того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и заблокировала наши порты, даже не было такой угрозы в мире – масштабной дестабилизации из-за острого продовольственного кризиса, который сейчас происходит из-за российской агрессии», - отмечается в комментарии.

В документе указывается, что «Россия делает абсолютно неадекватные заявления о подачке якобы 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам, когда сама же заблокировала поставки этим странам. Из тех 2 миллионов тонн продовольствия, которое прямо сейчас ожидает в очереди в море, значительная часть – для беднейших стран. Две трети нашего морского продовольственного экспорта в рамках экспортной зерновой инициативы пошли именно в Африку и Азию. Уже почти 200 тысяч тонн продовольствия Украина отправила только в рамках Продовольственной программы ООН в самые бедные страны. Кроме того, Украина выделила десятки тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали; если бы Россия не воровала зерно (500 тысяч тонн) в оккупированной части Украины, мы бы и этот объем отправили на мировой рынок или в рамках Продовольственной программы ООН, что позволило бы значительно снизить мировые цены на продовольствие и гарантировать для десятков миллионов жителей Африки и Азии право на пищу».

Посольство Украины считает Россию «единственным виновником самой масштабной угрозы голода в мире за многие годы. Продовольственный кризис для стран Африки и Азии, который провоцирует Россия, приведет к социальной и политической дестабилизации, а следовательно, к новым волнам массовой миграции – в частности, в Турцию и страны Европейского Союза».

«Украина всегда была и готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности. Сейчас чрезвычайно важно, чтобы ООН и Турция как гаранты зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля. Российские террор и шантаж должны проиграть, а сама Россия наказана за эти попытки вернуть в мир голод», - отмечается в комментарии посольства Украины.