Россия перебрасывает в Украину и афганский спецназ наш обзор+комментарий Дмитрия Орешкина
Командирам российских войск в Украине, видимо, придется учить язык пушту или дари. Ибо, как сообщает авторитетный американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в спецслужбах Афганистана, люди Евгения Пригожина из ЧВК «Вагнер» активно вербуют бывших афганских военных из элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые прошли подготовку на курсах спецназа ВМС США «морские котики» в Кабульском военном учебном центре.
В этом деле Пригожину помогают его иранские партнеры, переправляющие бывших афганских коммандос из Ирана в Россию.
Как пишет Foreign Policy, число афганских коммандос, подготовленных американскими инструкторами в рамках операции США в Афганистане «Несокрушимая свобода», составляло от 20 до 30 тысяч человек. Как утверждают афганские источники, до 2021 года все они, вместе с силами коалиции, участвовали в боях против талибов.
После того, как власть в Афганистане захватил «Талибан», тысячи коммандос были вынуждены из-за преследований и угрозы казни бежать в соседний Иран и другие страны региона. А часть военных, которые такой возможности не имели, спряталась в самом Афганистане.
Журнал Foreign Policy напоминает, что летом 2021 года, после вывода войск США и их союзников из Афганистана, бегства президента Ашрафа Гани и падения Кабула, когда талибы выслеживали и убивали сторонников рухнувшего проамериканского правительства, большая часть афганской армии дезертировала и разбежалась по соседним странам, остальные сдались талибам.
«США потратили на создание афганских национальных сил обороны и безопасности почти 90 миллиардов долларов, - пишет Foreign Policy. – И, хотя афганские военные в целом были малокомпетентны и сдали страну талибам за считанные недели, афганские коммандос всегда пользовались большим уважением, поскольку их обучали «морские котики» США и британская специальная авиационная служба. Символом их успеха стала битва при Давлат-Абаде в июне 2021 года, где афганский спецназ до последнего патрона сражался с талибами, ожидая подкрепления и пополнения запасов, которые так и не поступили...»
Бежавшие в Иран и другие страны экс-коммандос стали трудовыми мигрантами и сегодня работают за мизерную оплату на стройках и фермерских хозяйствах. Некоторые из них сообщают, что с ними связывались через WhatsApp и Signal какие-то люди, предлагавшие присоединиться к «российскому иностранному легиону для войны на Украине».
По мнению источников среди бывших высокопоставленных афганских командиров, на предложение ЧВК «Вагнер» могут согласиться не меньше десяти тысяч афганских экс-коммандос.
«У этих людей нет ни страны, ни работы, ни будущего, - сказал корреспонденту Foreign Policy один из бывших афганских военнослужащих. – Им нечего терять. Нанять бывшего коммандос совсем не сложно, ведь сегодня они ищут работу за 3-4 доллара в день в Пакистане и Иране, или за 10 долларов – в Турции. Так что, если группа Пригожина или любая другая спецслужба предложит им 1000 долларов в месяц, они охотно согласятся».
Как пишет американский журнал, российские вербовщики посылают афганцам сообщения через мессенджеры с предложением переехать в Россию, где они получат гражданство, хорошие условия военной службы и высокую оплату. Их также просят посодействовать в вербовке других членов их подразделений, обещая за это дополнительную плату.
Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az известный российский политолог Дмитрий Орешкин, вербовка афганцев свидетельствует о том, что Путин столкнулся с крайне неприятной реальностью.
«До 24 февраля 2022 года в Кремле жили в атмосфере виртуальной реальности, - отметил политолог. – Власти искренне верили, что в их распоряжении вторая после США по мощи армия в мире, колоссальный золотовалютный резерв и безоговорочная поддержка российского общества. Теперь же кремлевские руководители убеждаются, что все это, как и в советские времена, является фейком, выдумкой. Вообще сила вертикальных режимов, таких, как в РФ, заключается в том, что они лучше всего создают фейки, такие звонкие идеологемы типа «Россия встала с колен», «Стальные яйца лидера», «Запад скоро развалится от общего кризиса капитализма» и пр. Все это нам известно с советских времен. Но сейчас открывается отрезвляющая картина действительности, в которой Россия стала импортером оружия, где её «могучий» ВПК не способен, в отличие даже от Ирана (!!) производить в достаточном количестве крылатые ракеты и БПЛА, а легенды о единодушной народной поддержке оборачиваются массовым бегством призывников от мобилизации и вербовкой на войну в Украине бывших уголовников и афганских солдат».
По словам Дмитрия Орешкина, ему не понятно, чем именно руководствовались люди, решившие прибегнуть к помощи беглых афганских спецназовцев.
«Речь идет о людях принципиально иной ментальности, политической культуры, образа мышления, - говорит российский политолог. – В нашей истории не раз было, когда чужеземные наемники, особенно, из глубин Евразии, по непонятным для военного начальства причинам, вдруг отказывались воевать. Ибо то, что для русского командира кажется несущественным, для афганцев имеет принципиальное значение. Так что, руководить этими ребятами очень тяжело. И не только потому, что они говорят на другом языке, а потому, что у них другая система понятий. В истории можно найти немало случаев, когда ландскнехты, нанятые из другой социокультурной среды, в критический момент оставляли поле боя. И вовсе не из страха, они по-другому воспринимают реальность».
Отмечая тот факт, что вербовка афганцев в воюющую в Украине российскую армию есть ничто иное, как акт отчаяния, Дмитрий Орешкин резюмирует:
«Если, не приведи Господь, афганцы попадут в сети Пригожина, то их погонят вперед в качестве пушечного мяса. Именно так в годы Второй мировой войны поступали с зеками, за спинами которых стояли заградотряды с автоматами. И, говоря откровенно, трудно сказать, как в такой ситуации поведут себя афганские коммандос. Не удивлюсь, если они развернут за милую душу оружие против тех, кто их нанял».