Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 13:14

Командирам российских войск в Украине, видимо, придется учить язык пушту или дари. Ибо, как сообщает авторитетный американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в спецслужбах Афганистана, люди Евгения Пригожина из ЧВК «Вагнер» активно вербуют бывших афганских военных из элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, которые прошли подготовку на курсах спецназа ВМС США «морские котики» в Кабульском военном учебном центре.

В этом деле Пригожину помогают его иранские партнеры, переправляющие бывших афганских коммандос из Ирана в Россию. Как пишет Foreign Policy, число афганских коммандос, подготовленных американскими инструкторами в рамках операции США в Афганистане «Несокрушимая свобода», составляло от 20 до 30 тысяч человек. Как утверждают афганские источники, до 2021 года все они, вместе с силами коалиции, участвовали в боях против талибов. После того, как власть в Афганистане захватил «Талибан», тысячи коммандос были вынуждены из-за преследований и угрозы казни бежать в соседний Иран и другие страны региона. А часть военных, которые такой возможности не имели, спряталась в самом Афганистане. Журнал Foreign Policy напоминает, что летом 2021 года, после вывода войск США и их союзников из Афганистана, бегства президента Ашрафа Гани и падения Кабула, когда талибы выслеживали и убивали сторонников рухнувшего проамериканского правительства, большая часть афганской армии дезертировала и разбежалась по соседним странам, остальные сдались талибам. «США потратили на создание афганских национальных сил обороны и безопасности почти 90 миллиардов долларов, - пишет Foreign Policy. – И, хотя афганские военные в целом были малокомпетентны и сдали страну талибам за считанные недели, афганские коммандос всегда пользовались большим уважением, поскольку их обучали «морские котики» США и британская специальная авиационная служба. Символом их успеха стала битва при Давлат-Абаде в июне 2021 года, где афганский спецназ до последнего патрона сражался с талибами, ожидая подкрепления и пополнения запасов, которые так и не поступили...»

Бежавшие в Иран и другие страны экс-коммандос стали трудовыми мигрантами и сегодня работают за мизерную оплату на стройках и фермерских хозяйствах. Некоторые из них сообщают, что с ними связывались через WhatsApp и Signal какие-то люди, предлагавшие присоединиться к «российскому иностранному легиону для войны на Украине». По мнению источников среди бывших высокопоставленных афганских командиров, на предложение ЧВК «Вагнер» могут согласиться не меньше десяти тысяч афганских экс-коммандос. «У этих людей нет ни страны, ни работы, ни будущего, - сказал корреспонденту Foreign Policy один из бывших афганских военнослужащих. – Им нечего терять. Нанять бывшего коммандос совсем не сложно, ведь сегодня они ищут работу за 3-4 доллара в день в Пакистане и Иране, или за 10 долларов – в Турции. Так что, если группа Пригожина или любая другая спецслужба предложит им 1000 долларов в месяц, они охотно согласятся». Как пишет американский журнал, российские вербовщики посылают афганцам сообщения через мессенджеры с предложением переехать в Россию, где они получат гражданство, хорошие условия военной службы и высокую оплату. Их также просят посодействовать в вербовке других членов их подразделений, обещая за это дополнительную плату.

Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az известный российский политолог Дмитрий Орешкин, вербовка афганцев свидетельствует о том, что Путин столкнулся с крайне неприятной реальностью. «До 24 февраля 2022 года в Кремле жили в атмосфере виртуальной реальности, - отметил политолог. – Власти искренне верили, что в их распоряжении вторая после США по мощи армия в мире, колоссальный золотовалютный резерв и безоговорочная поддержка российского общества. Теперь же кремлевские руководители убеждаются, что все это, как и в советские времена, является фейком, выдумкой. Вообще сила вертикальных режимов, таких, как в РФ, заключается в том, что они лучше всего создают фейки, такие звонкие идеологемы типа «Россия встала с колен», «Стальные яйца лидера», «Запад скоро развалится от общего кризиса капитализма» и пр. Все это нам известно с советских времен. Но сейчас открывается отрезвляющая картина действительности, в которой Россия стала импортером оружия, где её «могучий» ВПК не способен, в отличие даже от Ирана (!!) производить в достаточном количестве крылатые ракеты и БПЛА, а легенды о единодушной народной поддержке оборачиваются массовым бегством призывников от мобилизации и вербовкой на войну в Украине бывших уголовников и афганских солдат».