Руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры...», — сказал Лавров, добавив, что если появятся «реалистичные предложения, содержащие принципы равноправия и уважения интересов друг друга», то Москва изучит возможность переговоров.