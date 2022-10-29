28 октября в рамках финального матча турнира были введены в эксплуатацию после реконструкции площадка для мини-футбола и универсальная волейбольно-баскетбольная площадка, находящиеся на балансе дочернего общества ЗАО – ООО «Дашкесан Демир Филиз».

Перед финалом команда ЗАО AzerGold посетила могилу шехида Рауфа Аскерова на Аллее шехидов в Гяндже, возложила на нее венок и цветы, почтила память героя.

Принявшие участие в церемонии открытия площадок председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев, президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов, представители Министерства молодежи и спорта, а также районной общественности понаблюдали за финальным матчем турнира.

В финале победа досталась команде школы №2 имени Анара Мурсалова. 2-е и 3-е места в матче заняли команды по мини-футболу соответственно полной средней школы поселка Юхары Дашкесан имени Захира Багирова и средней школы села Гушчу имени Али Исмайлова.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, выступивший на церемонии награждения победителей, поздравил победителей турнира по мини-футболу. Было отмечено, что реконструкция площадок проведена с целью содействия развитию спорта, пропаганды здорового образа жизни, физического воспитания подростков и молодежи и эффективного проведения их досуга в Дашкесане в соответствии с госпрограммами, утвержденными президентом Азербайджана, по социально-экономическому развитию регионов. Было подчеркнуто, что благодаря проводимой президентом Ильхамом Алиевым политики социальной направленности сегодня регионы Азербайджана всесторонне развиваются, повышается благосостояние населения, а граждане из уязвимых категорий окружены заботой и вниманием. В то же время было отмечено, что ведется важная работа по здоровому развитию азербайджанской молодежи, воспитанию ее в духе высокого патриотизма. Было подчеркнуто, что отвечающие международным стандартам современные олимпийские спортивные комплексы и стадионы, открытые главой государства в регионах, наряду с Баку, ведут к повышению интереса молодежи страны к занятиям спортом, дальнейшему подъему международного авторитета Азербайджана как спортивной страны. Открытая в рамках проводимой ЗАО AzerGold активной политики корпоративной социальной ответственности, исходящей из поручений и рекомендаций президента Азербайджана, новая спортивная инфраструктура в Дашкесане служит повышению интереса к спорту детей, подростков и молодежи, проживающих в регионе, и усилению массовости занятий спортом в целом.

Выразив уверенность в том, что сданные в эксплуатацию ЗАО AzerGold спортивные площадки напрямую повлияют на развитие спорта в Дашкесане, глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев сказал, что потенциал талантливой молодежи был раскрыт в лице школьных команд, участвующих в турнире по мини-футболу. Он довел до внимания, что ЗАО реализовало ряд успешных социально-культурных проектов, служащих развитию молодежи региона и которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие региона.