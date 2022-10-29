Евросоюз обратился к России

России следует отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, благодаря которой осуществлялся вывоз сельскохозяйственных культур из Украины, сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимых для преодоления глобального продовольственного кризиса зерна и удобрений», – написал Боррель, призвав Москву пересмотреть свое решение.

Накануне Минобороны РФ сообщило о приостановке участия в соглашении о вывозе украинского зерна. В качестве причины ведомство назвало проведенный Украиной в тот же день «при участии специалистов Великобритании» теракт «против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соглашение было подписано Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН 22 июля.