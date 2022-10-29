Турция ведет переговоры по зерновой сделке

Анкара на всех уровнях проводит «телефонную дипломатию» с российской стороной по ситуации с зерновой сделкой, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в Стамбуле.

Он сообщил, что переговоры ведутся «на всех уровнях».

Источник утверждает, что «ситуация сложная», а в сложных моментах не стоит разглашать детали. При этом, по его словам, сделка остается в силе, ее срок истекает 19 ноября.