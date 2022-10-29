Преимущество, по мнению американского издания, заключается в дальности и высокой точности ракет артиллерийских снарядов, а также классе вооружений, которого в арсенале России не хватает.

Украина перехватила «артиллерийское преимущество» у России благодаря западным поставкам мощного оружия и примитивным беспилотникам. К такому выводу приходит газета New York Times. BBC приводит выдержки из репортажа издания.

Украинские военные уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов дешевыми самодельными дронами, а также более совершенными беспилотниками и другим оружием, предоставленным США и союзниками, говорится в статье. При этом российские вооруженные силы остаются грозной силой с крылатыми ракетами, большой армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточными.

Авторы приходят к выводу, что растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующее с ситуацией летом, когда Россия накрывала украинские позиции минометным и артиллерийским огнем, позволило медленно, хотя и ценой больших потерь продвигаться к стратегическому портовому городу Херсону.

Сейчас, по утверждению украинских военных, в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские не только более дальние, но и более точные – из-за ракет со спутниковым наведением и современных артиллерийских снарядов, предоставленных Западом, пишет New York Times. Американские гаубицы M777, стреляющие высокоточными снарядами, вынудили российских военных размещать тяжелую технику дальше от линии фронта. Огневая мощь нарушила баланс на юге Украины, дав украинцам надежду отвоевать Херсон, пишет газета.