В Кремле назвали условие для переговоров с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для переговоров Владимира Путина с Джо Байденом.

В интервью российским СМИ Песков сказал, что для этого США должны прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности и «вернуться к состоянию на декабрь-январь».

«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», – заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что российское руководство готово к переговорам по Украине.