МИД Таджикистана «дал рекомендации» Гордону

«Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября 2022 года в ходе онлайн-передачи «В гостях у Гордона» о производстве иранской стороной на территории Таджикистана «убивающих украинцев» дронов, - говорится в заявлении таджикского МИД, которое цитирует агентство Fergananews. – Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны. Рекомендуем господину Гордону впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации. Информируем также, что запросов со стороны официального Киева по данному вопросу таджикская сторона не получала».

Ранее Госкомитет Узбекистана по оборонной промышленности опроверг слова Дмитрия Гордона о том, что иранские дроны собирают на территории Узбекистана. После с подобным заявлением выступил и МИД страны. Высказался и сам журналист, заявивший, что оговорился, имея в виду не Узбекистан, а Таджикистан.