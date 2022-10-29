Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:32

Российский премьер Михаил Мишустин предоставил мобилизованным «отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов». А в бюджете Пенсионного фонда России запланирована смерть к 2024 году почти полутора миллионов человек. Российские власти решили осчастливить «частично мобилизованных». И в качестве аттракциона невиданной щедрости намерены предоставить людям, которых сами же загнали в окопы, заставив их перед этим серьезно потратиться на снаряжение, «отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов».

Для тех, кто сможет выжить в Украине и в «учебных центрах по переподготовке», это счастье будет выглядеть следующим образом: отсрочка будет действовать еще три месяца после того, как ушел из армии. Причем накопившуюся задолженность можно будет платить в рассрочку: первый платеж – одна шестая долга, дальше ежемесячно равными частями. Нехитрая мысль о том, что мобилизованных можно было бы вообще освободить от уплаты налогов на время боевых действий, а потом еще года на три, в голове властей даже не возникла. В последнее время меня часто спрашивают, почему российские власти ведут такую политику в отношении Украины, в промышленных масштабах уничтожают ее инфраструктуру, обрекая братский – по языку и вере – народ на страдания, стремясь превратить соседнее государство в выжженную пустыню. А вы посмотрите, как они относятся к собственному населению, и тогда у вас не будет возникать подобных вопросов. Здесь кстати, кроется и ответ на другой вопрос – почему автор желает поражения России. Потому что, изнутри зная ситуацию, его ужасает сама мысль о том, что произойдет со страной и ее соседями в случае, если Кремль победит.

Ведь обирание мобилизованных только часть картины. На днях стали известны детали секвестра бюджета, который российские власти запустили в связи с падением доходов из-за необходимости финансировать войну. Как следует из проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ, представленного Государственной думе, этому «бешеному принтеру», средняя страховая пенсия в России в 2023 году составит 321,5 доллара. К ней в том же 2023 году планируется добавить 13,6 доллара, что будет ниже уровня инфляции, который прогнозирует Минэкономразвития. То есть в реальном выражении страховые пенсии сократятся на 1,1%, а их годовое снижение станет первым с аннексии Крыма, когда на фоне санкций и обвала цен на нефть власти отменили ежегодную индексацию. Пожилые граждане обеднеют – зато правительство деньги не потеряет.