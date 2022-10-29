Теймур Мусаев навестил попавшего в ДТП в Азербайджане Шамиля Айрыма
Как сообщалось ранее, делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым находится с визитом в Турции.
В пресс-службе министерства сообщили, что вначале министр здравоохранения Теймур Мусаев вместе с послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым и генеральным консулом в Стамбуле Нарминой Мустафаевой посетили Стамбульскую городскую больницу «Башакшехир Чам и Сакура», где проходит лечение попавший в ДТП в Азербайджане депутат парламента Турции Шамиль Айрым.
Министр здравоохранения Азербайджана поинтересовался здоровьем Шамиля Айрыма и пожелал ему скорейшего выздоровления.