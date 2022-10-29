Россияне взрывают мосты: армия Украины близко заявление главы ОВА
Российские военные подорвали мост через реку Красная вблизи поселка Краснореченское в Луганской области, потому что боятся, что ВС Украины уже близко. Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, обнародовав фото поврежденного моста.
Он также добавил, 29 октября россияне подорвали еще один мост возле города Кременная. По словам Гайдая, российское командование поставило задачу своим войскам остановить продвижение ВСУ.
Продолжаются ожесточенные бои на Сватовском направлении. По словам Гайдая, вокруг Кременной и Сватово заминировано почти все: берега рек, дороги, мосты.