Кремль: договоренности с Зеленским ничего не стоят, решающий голос за Вашингтоном

В интервью российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неоднократное пояснение со стороны России "красных линий", за которые нельзя переходить, связано с тем, что Запад убежден в своей правоте и "с первого раза до них не доходит". "Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, нужно разговаривать не только с ним. "Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", - уверяет Песков.

В связи с этим представитель Кремля пояснил, что "как минимум, нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее".