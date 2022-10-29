Иран обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе

Теракт в иранском городе Шираз организовал «сионистский режим Израиля», заявил председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, сообщает агентство Mehr.

«Сионистский режим» должен знать, что он не может спрятаться за маской ИГ («Исламское государство»), считает Галибаф.

Он также заявил, что «сионистский режим ... не может прятаться за маской лондонского телевидения», не пояснив, что это за слова.

26 октября в мавзолее Шах-Черах в Ширазе была открыта стрельба. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 15 человек, 27 получили ранения.