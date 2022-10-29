Лондон разблокирует подсанкционному олигарху миллион: на «основные нужды»

Британский Минфин разрешил частично разморозить миллион фунтов стерлингов на счетах попавшего под санкции бывшего главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена. Газета The Daily Telegraph пишет, что эти средства нужны, чтобы оплатить долги и осуществлять повседневные траты.

Теперь миллиардер сможет единоразово снять со счетов единовременную выплату в размере 388 000 фунтов ($450 000) для оплаты долгов. Также он сможет ежемесячно снимать со счетов по 60 тыс. фунтов ($70 тыс.) на «основные нужды».

Источники Bloomberg оценили ежемесячные расходы Авена в 140 000 фунтов стерлингов ($167 840), большая часть которых уходит на содержание и страхование коллекции произведений искусства, рассказал источник агентства, знакомый с этим вопросом.

Владельцы консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен в марте стали фигурантами санкций Евросоюза и Великобритании, введенных на фоне российского вторжения в Украину. 1 марта они покинули совет директоров Альфа-банка. Фридман и Авен называли санкции несправедливыми и жаловались на проблемы из-за них. Лондон оценивает состояние Авена в 4 миллиарда фунтов стерлингов.