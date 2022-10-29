В Киеве ответили на заявления Москвы о переговорах

«Единственным реалистичным предложением» относительно возможных переговоров с Москвой должно быть «немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск за пределы границ по состоянию на 1991 год», сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам для урегулирования ситуации в Украине.

"Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 000 военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов", - заявил Николенко, которого цитируют украинские СМИ.

По мнению Николенко, заявление Лаврова – "не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии". "Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", - подчеркнул он.