Бразилия выбирает президента, а сторонники кандидатов хватаются за оружие
В Бразилии 30 октября проходит второй тур президентских выборов. Согласно большинству опросов, правый действующий президент Жаир Болсонару сократил небольшое преимущество левого претендента Луиса Инасио Лулы да Силвы, пишет русскоязычное израильское издание «Детали».
Опросы, проведенные компаниями Datafolha и Quaest, показали, что Лула набирает 52% голосов против 48% за Болсонару, это на 6 процентных пунктов меньше, чем три дня назад, и ставит действующего президента в непосредственную близость от победы. Опрос, проведенный компанией MDA, показал, что преимущество Лулы сократилось всего до 2 процентных пунктов, что соответствует пределу погрешности опроса.
Согласно большинству опросов, Лула по-прежнему фаворит, хоть и с минимальным перевесом. Многие аналитики говорят, что результат выборов может оказаться любым.
Болсонару завершил свою кампанию в ключевом штате Минас-Жерайс, возглавив мотопробег со своими сторонниками. Лула прошел с тысячами сторонников по одному из главных проспектов Сан-Паулу после того, как заявил иностранным журналистам, что его соперник не годится для управления страной.
Во время первых дебатов в этом месяце Лула обвинил Болсонару в том, что тот не справился с пандемией, от которой умерли почти 700 000 бразильцев, Болсонару в ответ напомнил о скандалах, связанных с коррупцией, которые подмочили репутацию Рабочей партии Лулы.
Предвыборная кампания сопровождалась многочисленными инцидентами насилия, отмечает израильское издание. Неделю назад один из союзников Болсонару открыл огонь по сотрудникам федеральной полиции, прибывшим для его ареста. Лула периодически получал угрозы нападения, а его предвыборный штаб призвал его надевать пуленепробиваемые жилеты на публичных мероприятиях – особенно после того, как фанат Болсонару убил сторонника Лулы из-за политических разногласий, а вооруженные сторонники Болсонару угрожали двум видным левым политикам.
Одна из ближайших соратниц Болсонару, конгрессвумен Карла Замбелли, загнала сторонника Лулы в ресторан Сан-Паулу под дулом пистолета после политического спора на улице.