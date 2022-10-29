Бразилия выбирает президента, а сторонники кандидатов хватаются за оружие

Опросы, проведенные компаниями Datafolha и Quaest, показали, что Лула набирает 52% голосов против 48% за Болсонару, это на 6 процентных пунктов меньше, чем три дня назад, и ставит действующего президента в непосредственную близость от победы. Опрос, проведенный компанией MDA, показал, что преимущество Лулы сократилось всего до 2 процентных пунктов, что соответствует пределу погрешности опроса.

Согласно большинству опросов, Лула по-прежнему фаворит, хоть и с минимальным перевесом. Многие аналитики говорят, что результат выборов может оказаться любым.

Болсонару завершил свою кампанию в ключевом штате Минас-Жерайс, возглавив мотопробег со своими сторонниками. Лула прошел с тысячами сторонников по одному из главных проспектов Сан-Паулу после того, как заявил иностранным журналистам, что его соперник не годится для управления страной.

Во время первых дебатов в этом месяце Лула обвинил Болсонару в том, что тот не справился с пандемией, от которой умерли почти 700 000 бразильцев, Болсонару в ответ напомнил о скандалах, связанных с коррупцией, которые подмочили репутацию Рабочей партии Лулы.