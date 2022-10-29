Ульвия Худиева, собкор 17:07

На уникальном озере Бюльбюля, раскинувшемся от одноименного поселка в Баку до поселков Амираджан, Ени Сураханы, Гарачухур и Бакиханов, происходит самая настоящая экологическая катастрофа. Только за последние несколько лет вода в озере отступила примерно на 50 метров, а сточные воды из окрестных населенных пунктов без какой-либо очистки сбрасываются прямо в водоем.

Люди, живущие в районе озера Бюльбюля, постоянно жалуются на то, что с годами оно превратилось в источник зловония и рассадник комаров. Чтобы понять, насколько соответствуют реальности описания старожилов, мы решили увидеть все это сами. Территория озера Бюльбюля действительно огромна. Вдоль водоема, протянувшегося от Сураханского до Сабунчинского районов, построены десятки тысяч индивидуальных жилых домов, причем расстояние между некоторыми из них и озером составляет меньше десяти метров. Но больше всего удручает тот факт, что на всем протяжении озеро напоминает гигантскую свалку. Что, впрочем, никого не удивляет – помимо того, что сточные воды из поселка Бюльбюля без очистки сливаются прямо в озеро, почти все его побережье завалено мусором и бытовыми отходами. Борются с мусором здесь по старинке – сжигая его по ночам. Хотя сжигание отходов запрещено законом и предусматривает административную ответственность.

«Бытовые отходы – это дело рук местных жителей и рабочих из близлежащих объектов, - говорит историк Мушвиг Акпер, житель Бюльбюля. – А вот мусор в поселок привозят грузовики, в основном ночью…» Вокруг озера мы видели потроха и шкуры крупного рогатого скота, которые, судя по всему, выбрасывают работающие поблизости мясники. Вонь от нечистот, смешанная с резким запахом горелых шкур, просто невыносима. По словам местных жителей, после многочисленных жалоб и публикаций в СМИ территорию начали расчищать и даже вывозить мусор. Но трагикомизм ситуации в том, что большая часть мусора, собранного с прибрежных территорий, выбрасывается… все в то же многострадальное озеро Бюльбюля. «Я лично ездил в Министерство экологии и природных ресурсов, и там мне сказали, что есть программа, связанная с оздоровлением озера Бюльбюля, которая будет реализована до 2040 года, - рассказал нам Мушвиг Акпер. – Я отнесся к этой информации как профессиональный историк - раздобыл в архиве карту окрестностей 1899 года, сличил её с современными данными и выяснил, что с тех пор площадь озера уменьшилась на километры. Так что, если это безобразие будет продолжаться, к 2040 году озеро Бюльбюля превратится в пруд». Один из жителей рассказал нам, что уже много лет слышит обещания, что территорию вокруг озера превратят в парк. Вместо этого, часть озера, в частности, в Сабунчинском районе, просто засыпали землей, а территорию продали как участок под строительство. Другие же продолжают использовать побережье как бесплатную мусорную свалку. Так, даже подрядчики ОАО «Азерсу», которые укладывают в поселке Амирджан новые канализационные линии, выкопанные старые выбросили на берег озера.

Один из старожилов говорит, что когда-то в озере Бюльбюля, которое по площади превосходило даже знаменитый Гёйгёль, массово ловили рыбу. Правда, это делают и сейчас, вот только есть такую рыбу, мягко говоря, опасно для здоровья. Еще одна проблема очень беспокоит жителей – это бродячие собаки, которые селятся вокруг озера и бродят тут сворами, копаясь в отходах. Жители говорят, что после дождя, когда отходы смешиваются с потоками воды и выливаются на улицы, территория вокруг озера становится непроходимой. Еще хуже обстоит дело на Бакихановском и Гарачухурском участках водоема, где мусорные завалы издали напоминают заснеженные пики гор.