Американский беспилотник-разведчик снова недалеко от Крыма
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk USAF вновь курсирует вдоль южного побережья Крыма – в нейтральном пространстве. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
Регистрационный номер беспилотника – 10-2045, позывной Forte-12.
То же самое, отмечает телеграм-канал «Политика Страны», происходило утром 29 октября, когда наносился удар по кораблям российского Черноморского флота в Севастополе. Как и вчера, сегодня беспилотник вылетел из Италии (с аэродрома Катания на острове Сицилия). После того как летательный аппарат набрал высоту в 15 километров, он направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.