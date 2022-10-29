В России проходят испытания «подводного крейсера»

В России проходят испытания новейшей атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов». Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье, 30 октября.

«Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», построенный на предприятии Севмаш в городе Северодвинске», - говорится в сообщении.

Кроме того, завершила государственные испытания и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа». «В следующем месяце она войдет в состав ВМФ России», - уверяют в Минобороны РФ.

АПЛ «Генералиссимус Суворов» – шестой корабль проекта 955А Борей-А и третий, строящийся по модернизированному проекту. Это подлодка стратегического назначения 4-го поколения.