Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Шамахы»
Футбольный клуб «Карабах» одержал победу в матче 12-го тура азербайджанской Премьер-лиги.
Со счетом 4:0 в гостях была обыграна команда «Шамахы». Дубль сделал сын Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы. Еще один гол на счету Эльвина Джафаргулиева, а четвертый мяч хозяева забили себе сами.
«Карабах» с 33 очками уверенно лидирует в турнирной таблице.
У занимающего 2-е место «Сабаха» 28 очков. Сегодня команда Мурада Мусаева сыграет дома с «Габалой».
В трех предыдущих матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Туран-Товуз» – «Сумгаит» - 1:0, «Кяпяз» – «Сабаил» - 3:0, «Зиря» – «Нефтчи» - 0:3.