17:56

В Стамбуле начал свою работу Всемирный тюркский медицинский конгресс. В международном мероприятии, которое проходит под эгидой Администрации президента Турции при организационной поддержке Организации тюркских государств и Министерства здравоохранения Турции, принимают участие министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ, руководители медицинских вузов, специально приглашенные организаторами ученые из разных стран и др. Азербайджан на конгрессе представляет делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В первый день работы Всемирного тюркского медицинского конгресса, основная тема которой «Преобразование глобального здравоохранения в постпандемический период», были проведены панельные дискуссии и сессии. На панельной сессии на тему «Вклад в модели сотрудничества в области устойчивых глобальных цепочек поставок», модератором которой стал турецкий профессор Хасан Хусейн Йылдырым, выступил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Расим Исмайлов. В своем выступлении Р.Исмайлов рассказал о важных мерах, предпринятых Азербайджанским государством под руководством Президента Ильхама Алиева в области борьбы с пандемией коронавируса с первых дней ее распространения, а также проинформировал о достигнутых успешных результатах. В продолжение своего выступления Р.Исмайлов поделился своими взглядами на существенное влияние пандемии коронавируса на поведение производителей и потребителей. По его словам, в сложившейся ситуации возникла необходимость в разработке новых подходов и инструментов для бесперебойного функционирования цепочек поставок: «По мнению многих экспертов и участников рынка, одним из основных подходов к реструктуризации цепочек поставок является «картирование» – процесс отображения каждого уровня цепочки поставок с помощью понятных изображений. В то же время, картирование цепочки поставок позволяет систематически проводить оценку распределительных центров, маршруты транспортировки и географическое расположение ключевых рынков. При выборе поставщиков следует ориентироваться не на минимизацию затрат, а на минимизацию возможных рисков».

Расим Исмайлов также проинформировал участников мероприятия о показателях экономического развития Азербайджана и инвестиционных возможностях. На сессии были заслушаны доклады директора Департамента международного сотрудничества и интеграции Министерства здравоохранения Казахстана Гульнары Мухановой, заместителя начальника Главного управления экономики, финансирования и прогнозирования Министерства здравоохранения Узбекистана Дилмурода Асатуллаева, замначальника Агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции (TİTCK) Севиль Азак Сунгур и др. При модераторстве турецких профессоров Сонгюля Варлы, Уткана Демирчи и Улаша Багджи состоялись обсуждения на тему «Цифровая трансформация и искусственный интеллект в здравоохранении». Выступивший на сессии советник министра здравоохранения Азербайджана по цифровизации Руфат Гаджиалибеков подчеркнул, что цифровизация является одним из важнейших инструментов эффективного управления сферой здравоохранения. По его словам, с этой целью Министерством здравоохранения Азербайджана подготовлен документ «Стратегия цифрового здравоохранения на 2023-2027-е годы». Было отмечено, что основными целями стратегии цифрового здравоохранения являются обеспечение удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг по всей территории Азербайджана, включая освобожденные территории, непосредственное участие граждан в процессе улучшения предоставляемых медицинских услуг, формирование эффективного управления отраслью здравоохранения, переход к более активной фазе сотрудничества с другими государственными органами. В то же время в документе определены цели и задачи по формированию и целенаправленному анализу медико-статистической базы данных, отвечающей современным стандартам, повышению экономической прозрачности и эффективности в отрасли здравоохранения, улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах и др. На сессии с докладами выступили директор Департамента развития электронного здравоохранения Минздрава Казахстана Фархад Бекбулатов, главврач Бишкекской Станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов, генеральный менеджер по вопросам информационных систем здравоохранения Минздрава Турции Мустафа Махир Юлгю и др.

При модераторстве турецких профессоров Рабии Коч и Мурата Синкана состоялись обсуждения на тему «Редкие наследственные заболевания». Выступивший на сессии специалист-эксперт Минздрава Азербайджана, педиатр Эркин Рагимов предоставил информацию о редких наследственных заболеваниях, подчеркнул важность шагов, которые необходимо предпринять для улучшения качества жизни лиц, страдающих этими заболеваниями. На панельных сессиях на темы «Пандемия и вакцинация», «Исследования и разработки» (Research and Development, R&D), «Онкология», «Роль здравоохранения в международных отношениях» были заслушаны доклады профессора турецкого университета Акдениз, члена-корреспондента НАНА Тарлана Мамедова, заместителя директора Национального центра онкологии Минздрава Азербайджана Фуада Гулиева, руководителя Управления медицинской науки и новых технологий Департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Казахстана Нурлана Аукенова, директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Минздрава Узбекистана Дилором Ахмедовой и других специалистов.