Сотрудники МЧС потушили пожар в торговом центре «Садарак»

В торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе Баку произошел пожар.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что, после того как на горячую линию «112» поступила информация о пожаре в торговом центре, на место происшествия прибыли пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В результате оперативного вмешательства пожар был локализован и потушен в короткие сроки. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.