Посол обратился к США: Вы единственные, кого слушает Израиль...
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал администрацию США оказать давление на Израиль, который воздержался от поставок оружия Киеву, пишет издание The Hill.
"Американцы - единственные, кого слушает Израиль", - сказал Корнийчук в телефонном разговоре с The Hill из Тель-Авива.
Корнийчук еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом и называет американского посланника "секретным оружием" в своей кампании, направленной на то, чтобы подтолкнуть израильтян к оказанию поддержки Киеву.