Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:45

Это произошло рано утром в минувшую пятницу. В дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско ворвался неизвестный человек и начал молотком избивать супруга Нэнси Пола. При этом он кричал: «Где Нэнси?». Именно эту фразу выкрикивали сторонники Дональда Трампа, которые 6 января 2021 года ворвались в здание конгресса и угрожали повесить спикера палаты. 82-летний Пол Пелоси (в тот день его супруга находилась в Вашингтоне) выжил, но оказался в госпитале с тяжелыми травмами головы и тела. Нападавший, 42-летний Дэвид Депейп, в момент своего задержания копами продолжал выкрикивать, что ему нужна Нэнси Пелоси.

Это нападение шокировало американскую нацию. Речь ведь идет о третьем лице государства. Если президент Байден и вице-президент Харрис по каким-либо причинам не смогут исполнять свои обязанности, то по Конституции США лидером страны становится именно Пелоси. Между тем это далеко не единственное нападение в последние годы на американских конгрессменов и сенаторов. А угроз им по телефону и в социальных сетях и не сосчитать. «То, что началось с телефонных угроз, теперь трансформируется в прямую опасность для жизни, - говорит сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз после того, как кто-то огромным камнем разбил окно в ее доме. – Я не удивлюсь, если какой-либо сенатор или конгрессмен будет найден убитым». С 2017 по 2021 год число угроз против членов Конгресса, которые расследует столичная полиция, увеличилось на 144 процента. Известная конгрессвумен от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес ежедневно получает такое количество угроз, что агенты службы безопасности вынуждены охранять ее 24 часа в сутки, а сама она часто вынуждена менять места ночевок. Кто же стоит за этими угрозами? Избивший молотком супруга Нэнси Пелоси Дэвид Депейп в определенном смысле типичный представитель этого среза американского общества, его неприглядный портрет.

24 августа он разместил пост в социальных сетях под буквой Q. Большинство американцев знает, что это такое. Эта буква означает приверженность теории QАnon, которая объединяет прежде всего сторонников экс-президента Дональда Трампа. Эта конспиративная теория, которую распространял сам Трамп, гласит, что Америкой управляет сеть сатанистов, педофилов и каннибалов, которые едят мясо младенцев. Речь идет, разумеется, о членах Демократической партии. На другом сайте тот же Депейп разместил широко распространенную теорию о том, что вакцина против ковида также изобретена сатанистами и является оружием против американцев, что глобальные изменения климата являются вымыслом демократов. Там же было опубликовано изображение Хиллари Клинтон в облике зомби, которая поедала человеческое мясо. И, конечно, такие, как Депейп, полностью поддерживают обвинения Трампа в адрес демократов в том, что те украли у него выборы 2020 года. «Все те журналисты, которые отрицают это, должны быть выведены на улицу и убиты», - писал Депейп 27 сентября. И ладно бы, если бы речь шла об одном умалишенном. Но таких в Америке десятки тысяч. Их посты получают многочисленные лайки и распространяются по всем возможным соцсетям. В большинстве из них проповедуется антисемитизм и расизм, полностью отрицается Холокост.

Речь идет не только о рядовых гражданах. Коллега упомянутой Окасио-Кортес конгрессмен–республиканец Пол Госар, сообщает CNN, в прошлом году опубликовал видео, в котором грозился убить ее. После этого комитет по этике палаты снял его с двух постов в комитетах, Госар убрал видео, не принеся никаких извинений, но очень скоро вновь выставил его. А в минувшие несколько дней эта тема наступления ультраправых получила новое измерение. После того, как Илон Маск стал хозяином Twitter, пообещав всем неограниченную свободу высказываний, этот медиаресурс оказался заполненным....Чем бы вы думали? Правильно – огромным числом расистских высказываний и всевозможных нацистских мемов. Пол Баррет, заместитель директора Центра по правам человека университета Нью-Йорка, с крайним скептицизмом относится к тому, что Twitter станет «трибуной свободной мысли», учитывая «известный эксцентричный и властный характер» его нового хозяина.