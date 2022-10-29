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Находящийся в Турции с визитом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с азербайджанскими врачами, работающими в государственном и частном секторах Турции или продолжающими свое образование в братской стране, рассказали в пресс-службе Минздрава. Согласно сообщению, встреча прошла при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле, в ней также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Теймур Мусаев напомнил, что в ходе приема генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что наше государство и дальше будет делать все для того, чтобы оказывать помощь соотечественникам, проживающим за рубежом: «Азербайджан всегда гордился и будет гордиться достойными сыновьями и дочерьми, которые с честью представляют нашу страну. Отрадно, что наши соотечественники, независимо от того, в какой стране они живут, не забывают о своей исторической Родине. Самый наглядный пример - в критические этапы пандемии COVID-19 и во время Отечественной войны группа азербайджанских врачей, работающих в Турции, вернулась на родину, чтобы поделиться своим опытом и знаниями по оказанию помощи раненым военнослужащим, а также по борьбе с коронавирусной инфекцией».