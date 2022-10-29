Пригожин требует от Генпрокуратуры заблокировать в России YouTube

В заявлении, опубликованном пресс-службой его компании «Конкорд», он потребовал объявить «нежелательной» в России деятельность компании Google, которой принадлежит сервис.

Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой ограничить в России доступ к видеохостингу YouTube, сообщили российские СМИ.

«YouTube наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил», — утверждается в документе.

Пригожин заявил, что видеосервис проводит «последовательную политику цензуры для русских каналов». В качестве примера он привел блокировку аккаунта Совета Федерации в октябре.

YouTube начал блокировать каналы российских властей и пропагандистов после начала войны в Украине. Представители российских властей несколько раз грозили заблокировать сервис. В Минцифры РФ при этом заявили об отсутствии планов блокировать видеохостинг. Гендиректор Rutube Александр Моисеев подчеркнул, что блокировка YouTube не поможет развитию российского видеохостинга.