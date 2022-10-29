Производитель «Bayraktar» может помочь Украине в борьбе с дронами-камикадзе

Турецкий производитель боевых дронов Baykar надеется, что скоро сможет противостоять дронам-камикадзе в Украине, таким как иранские беспилотники. Об этом гендиректор компании Baykar Халук Байрактар сказал в интервью немецкой dpa во время оборонной выставки в Стамбуле, пишет Daily Sabah.

«Скоро наши «Bayraktar TB2» и «Akıncı» будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух» не только для поражения дронов, но и вражеских самолетов... мы проводим испытания», - сказал Байрактар.