Производитель «Bayraktar» может помочь Украине в борьбе с дронами-камикадзе
Турецкий производитель боевых дронов Baykar надеется, что скоро сможет противостоять дронам-камикадзе в Украине, таким как иранские беспилотники. Об этом гендиректор компании Baykar Халук Байрактар сказал в интервью немецкой dpa во время оборонной выставки в Стамбуле, пишет Daily Sabah.
«Скоро наши «Bayraktar TB2» и «Akıncı» будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух» не только для поражения дронов, но и вражеских самолетов... мы проводим испытания», - сказал Байрактар.
Между Baykar и турецким производителем ракет Roketsan подписан контракт на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками. «Использование ее с наших беспилотных летательных аппаратов в качестве ракеты класса «воздух-воздух» изменит правила игры», - заявил генеральный менеджер Roketsan Мурат Икинчи.
Турецкое издание отмечает, что интеграция таких ракет в боевые беспилотники «Akıncı» и «Bayraktar TB2» может привести к созданию концепции недорогого воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как боевые вертолеты и вражеские беспилотники, включая беспилотники-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет «воздух-воздух».
«В любом случае нужно быть готовыми к принятию контрмер... Мы полностью поддерживаем Украину в защите ее суверенитета», - сказал Байрактар.