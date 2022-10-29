Новые школы строятся в Карабахе

Школы, построенные на освобожденных территориях Азербайджана, могут быть сданы в эксплуатацию к следующему учебному году, сказал в эфире AzTV министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, строительство новой школы в Шуше должно завершиться до конца этого учебного года. Также подходят к концу работы в средней школы №1 в Агдаме, полностью готово образовательное учреждение в поселке Суговушан. Строится школа №1 в Джебраиле. В Кельбаджарском районе выполнены проектные работы.