Как минимум 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии. Об этом сообщает телеканал Odisha TV.

По другим данным, жертвами происшествия стали 60 человек.

Местные СМИ указывают, что в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет. Объект вновь открыли после реконструкции несколько дней назад.