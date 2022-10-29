Зеленский снова собрал военное руководство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого военные обсудили возможные будущие действия России, говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - говорится в заявлении украинского президента, которое приводит его пресс-служба.

Зеленский выразил уверенность, что Украина выстоит: "Докажем всему миру, что мы несокрушимы".