Россия рассчитывает, что трехсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана, Армении и РФ, который состоится в Сочи 31 октября, поможет продвинуться в достижении мира между Баку и Ереваном. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Проблем еще немало. Я думаю, все они будут проговариваться, в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться по пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - сказал Руденко российским журналистам.

Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вероятности подписания мира до конца года, Руденко отметил, что "все может в этой жизни случиться". "И раз сказал лидер [Армении], то, наверное, у него были под этим какие-то основания так говорить", - сказал Руденко.