В Париже обвинения Москвы назвали бездоказательными и необоснованными

Франция отвергла обвинения, которые российские власти выдвинули в субботу против Великобритании.

В субботу, 29 октября, в Минобороны России заявили, что предполагаемую атаку на корабли Черноморского флота с участием беспилотников якобы готовили в Николаевской области Украины с привлечением британских специалистов.

"Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не имеют под собой никаких материальных доказательств и являются безосновательными", - цитирует BBC заявление МИД Франции.

В Париже обвинения назвали "примером стратегии России по искажению реальности и отвлечению внимания от ответственности за агрессивную войну, которую они ведут против Украины".

Российские заявления ранее отвергли в Минобороны Британии.