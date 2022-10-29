На прошлой неделе журналист Эйнулла Фатуллаев, работающий в настоящее время в Украине, встретился и побеседовал с мэром Харькова Игорем Тереховым.

- Здравствуйте, Игорь Александрович! Хочу поблагодарить Вас за любезное согласие ответить на наши вопросы. Прежде, чем мы начнем, хочу отметить, что беседа наша будет проходить на фоне памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, который, если я не ошибаюсь, Вы открывали вместе с послом Азербайджана в Украине, госпожой Эльмирой Ахундовой…

- Да, именно так.

- Когда состоялось открытие этого памятника?

- Примерно год назад. Вместе с послом Азербайджана в Украине, в присутствии большой делегации предпринимателей из Вашей страны мы торжественно открыли памятник Низами Гянджеви, который уже успел стать одним из символов Харькова. В тот день была очень приподнятая атмосфера, было много молодых людей, студентов, цветов… Как сейчас помню выступление Вашего посла, очень теплые, сердечные слова госпожи Ахундовой и о выдающемся поэте азербайджанского народа, и об Украине…

- По счастью, памятник Низами Гянджеви уцелел, даже несмотря на то, что этот район подвергся массированным обстрелам российской артиллерии. Я их хорошо помню…

- Да, именно по этому району было несколько серьезных прилетов. В частности, били по спортивному комплексу, он рядом. Ну, как видите, все уцелело. Значит, сделано было с добрым сердцем. Вы знаете, памятник Низами в центре огромного Харькова по-настоящему символичен, и с моей стороны это не просто проявление вежливости. Низами как бы воплощает дружбу украинского и азербайджанского народов. Вы ведь знаете, что в нашем городе очень большая диаспора азербайджанцев, все Ваши земляки настроены проукраински, я бы даже сказал, патриотично. Для нас это очень важно, поверьте. А в том, что памятник Низами уцелел под мощными ракетными обстрелами, я лично вижу символ будущего.

- Но и в определенном смысле прошлого, которое всегда объединяло наши народы, перебрасывая мосты дружбы и доверия в день сегодняшний. Кстати, в аэропорту Стамбула и Кишиневе я встретил несколько моих земляков, азербайджанцев, которые возвращались в Харьков. Значит ли это, что жизнь в Вашем городе постепенно нормализуется?

- Ну, это видно даже по количеству проезжающих мимо автомобилей. Еще пару месяцев назад такого и в помине не было. Могу подтвердить, что харьковчане постепенно возвращаются в родной город, и этот факт не может не радовать. Возвращается и азербайджанская диаспора. Точнее, те ее представители, которые после начала войны покинули город. На самом же деле очень многие азербайджанцы не покидали Харьков, они не только оставались рядом с нами в самые тяжелые времена, но и поддерживали харьковчан и продуктами питания, и медикаментами… Были такие замечательные, активные люди, которым я искренне благодарен.

- В момент наступления российской армии на Харьков я находился здесь и видел все происходившее. Тот факт, что украинцам удалось не только отстоять Харьков, но и в результате успешного контрнаступления освободить, практически, всю Харьковскую область, я лично воспринимаю, как чудо. Благодаря чему это удалось?

- На самом деле, сложилось много факторов. Конечно, это, как Вы верно сказали, чудо, воля Господня. Но еще и, конечно, воля украинцев, воля харьковчан, воля наша славных воинов, которые ценой жизни отбросили врага с территории Украины, с территории Харьковской области, практически, со всей территории нашей страны, что не может не радовать. Да, нам было безумно тяжело, но мы выдержали. Впереди зима, очень тяжелая зима, и Вы знаете, что сегодня российские агрессоры цинично разрушают нашу инфраструктуру – тепловые сети, трансформаторные подстанции, водогоны, пытаясь сделать жизнь простых украинцев физически невыносимой. Но мы - мужественный народ, так что обязательно выстоим. И помощь всего цивилизованного мира, от США и Европы до Вашей страны, Азербайджана, для нас абсолютно бесценна, поскольку помогает армии и народу Украины бороться с этой нечистью.

- И, тем не менее, обстрелы Харькова продолжаются. Причем, не только артиллерийские, но и ракетные…

- К сожалению, Вы правы. Были обстрелы и дронами, и ракетами комплекса С-300, и баллистическими ракетами… Ничего не поделаешь, война еще не закончилась, мы должны понимать это и быть готовыми к любым вызовам. Россия не успокаивается и не успокоится вплоть до нашей полной и окончательной победы.

- Иранские дроны долетают? Судя по тому, что я видел, в Харькове они очень активны…

- К сожалению, долетают. Часть из них нашим ПВО удается сбить, некоторые достигают целей, причем, не только в Харькове, но в других городах.

- Харьков остался без света, есть проблемы со снабжением, словом, жизнедеятельность города частично нарушена. Как Вы решаете эти проблемы?

- На самом деле было несколько целенаправленных ракетных и артиллерийских атак, в ходе которых повреждались трансформаторные подстанции, снабжающие Харьков электроэнергией. Вследствие чего, соответственно, было невозможно предоставить жителям другие коммунальные услуги. Но мы работаем, чиним, исправляем, словом, локализуем эти ситуации. Кроме того, у нас есть определенные резервы, о которых я бы не хотел по понятным причинам особо распространяться – как говорится, враг не дремлет. Повторюсь: зима предстоит тяжелая, но мы выстоим и победим, в этом нет ни малейших сомнений!

- Знаете, что меня особенно поразило в Харькове? Чистота на улицах. В день нашего прибытия у меня случайно выпала из рук пустая бутылка из-под минеральной воды. И тут подбегает какой-то человек и начинает меня отчитывать. Мол, как вам не стыдно?!.. Просто поразительно: вокруг война, а в городе так чисто, словно здесь готовятся к празднику. Как Вам это удается?

- Каждый город имеет свою ментальность. Лично я люблю, чтобы чисто было не только в домах, но и на улицах. А харьковчане, как Вы уже заметили, поддерживают эту тягу к чистоте и опрятности, постоянно наводят порядок. Если Вы обратили внимание, в разных частях города у нас расставлены урны, примерно, одинакового формата. Это наше изобретение, так сказать, ноу-хау двойного, антитеррористического назначения…

- Что Вы имеете в виду?

- Понимаете, люди ценят, когда на каждом шагу стоят красивые урны, когда газоны заботливо ухожены, скамейки чисты, а цветы регулярно поливают. Мы даже осенью прибираем опавшие на мостовые листья. И особенно это важно, когда идет война, воют сирены и гремят взрывы. Потому, что чистота и ощущение заботы о городе вселяет в людей психологическую уверенность. В городе, который собирается сдаться врагу, пожухшие листья с мостовых не убирают, понимаете? Так что, вся эта эстетика придает каждому харьковчанину дополнительную уверенность в победе над врагом. Потому, собственно, мы и называем чистоту в городе «контртеррористическим эффектом».

- Как обстоит ситуация с гуманитарной помощью? И в Киеве, и здесь, в Харькове, я не раз слышал, что есть люди, которые остаются без поддержки, так сказать, брошены на произвол военной судьбы...

- Хочу Вам сказать, что в первые дни войны, конечно, было очень тяжело. Поймите, вдруг закрылись все супермаркеты и аптеки, замерла городская жизнь, люди напуганы, русские наступают, впереди полная неизвестность… Но потихоньку мы все перезапустили. Была большая поддержка от офиса президента Зеленского, мы получали в достаточном количестве гуманитарную помощь, которую сразу раздавали людям.

Кроме того, я лично обратился ко всем городам-побратимам Харькова, в том числе, к мэру Баку, в результате чего мы получали и продолжаем получать значительную гуманитарную помощь для гражданского населения. Сейчас, накануне зимних холодов, мною принято решение готовить на постоянной основе горячее питание и раздавать его всем нуждающимся. Кроме того, мы организуем такие повсеместные локации, назовем их «пунктами обогрева», где люди смогут получить горячую пищу, отдохнуть и где даже, надеюсь, будет интернет. Сегодня харьковчане – это одна большая, дружная семья, выбравшая европейский путь развития и Украину, как свою родину.

Сегодня для жителей нашего города (и это, наверное, самая неприятная новость для русских) Харьков - на сто процентов проукраинский город, наша Родина. Да, многие из нас, а точнее, 95 процентов харьковчан разговаривают на русском языке. Но сегодня я могу сказать, что на улицах города все чаще и отчетливее звучит и украинская речь. Для нас это важно. В целом же, Харьков – это украинский город, говорящий по-русски. Такова реальность.

- В Украине военного периода меня очень удивила, чтобы не сказать, поразила сильная местная власть и отлаженная система самоуправления, которую, как мне объяснили, удалось создать и реализовать на практике после реформы по децентрализации. Вы тоже считаете, что эта реформа способствовала прогрессу самоуправления?

- Абсолютно! Система децентрализации придала мощный импульс развитию местного самоуправления, и это очень круто. Конечно, не все еще сделано, многое предстоит исправить или дополнить уже после победы. Но одно несомненно - придание дополнительных полномочий местному самоуправлению является очень важным этапом на пути становления демократического общества.

Харьков - второй по величине город Украины, а когда-то, если помните, он был первой столицей. Конечно, это знаковый и очень важный город, без которого трудно представить себе Украину. А потому, полномочия, которые центр передал местным органам самоуправления, позволят нам сделать Харьков и, конечно же, повседневную жизнь харьковчан намного более комфортными и привлекательными.

- Но это, одновременно, повышает и чувство ответственности, не так ли? То есть, после реформы и даже теперь, в условиях военного времени, нет смысла звонить в Центр по важным, не говоря уже о второстепенных, вопросам – ведь теперь все решения принимаются на месте.

- Именно так! Вы знаете, когда меня избрали мэром, это было также своеобразным вотумом доверия. То есть, колоссальная личная ответственность перед каждым человеком, перед каждым харьковчанином и его семьей. Ну, и, естественно, ответственность за город, который необходимо сохранить, продолжить начатое, благоустроить, держать в чистоте и порядке. Что же касается официального Киева, то могу сказать, что имею там полную поддержку.

Так что, в экстренных случаях – как у меня, в Харькове, так и у них, в столице - мы созваниваемся, решаем вопросы, проблем с коммуникацией у нас нет. Конечно, ответственность у меня колоссальная, но когда есть доверие, с этим вполне можно справиться…

- Полгода назад бои шли в центре Харькова. Вы тогда думали, что было бы, если, не дай Бог, не удалось отстоять город, если бы Харьков пал? Вам приходила в голову такая мысль?

- Нет. Я тогда был в водовороте этих событий, мы сражались с врагом, дрались до последнего патрона. Наши бойцы территориальной обороны, наши воины, наши спецподразделения… Я помню каждый день, каждую прожитую тогда минуту. Знаете, сегодня все это время спрессовалось в моем сознании в одну сплошную борьбу с ненавистным врагом, в волю и мужество наших харьковчан – солдат и гражданских, которых объединяло неуемное желание отстоять город, победить, отбросить врага… Все это реально было и тогда, и даже сейчас, когда враг отброшен, а харьковчане, покинувшие город, возвращаются домой.

- Но ведь в самые трудные для Харькова дни городской костяк остался, верно?

- Конечно. На самом деле, из города тогда уехали только дети и женщины. Большая часть харьковчан осталась. Они говорили тогда: «Мы не уедем из Харькова. Это наш город, почему мы должны уезжать со своей земли?». И это было прекрасно!

- Я знаю, что в первое время, весной, русские стреляли по жилым кварталам Харькова. Тогда их цель была понятна – вас пытались запугать, навести страх. Но почему они стреляют по жилым кварталам Харькова сейчас? Ведь ясно же, что запугать харьковчан не удастся…

- Почему стреляют? Это и цинизм, и ненависть. Трудно объяснить, почему нормальный человек вдруг отдает команду открыть артиллерийский огонь по жилому дому, рядом с которым нет ни одного военного объекта. А запугать нас им действительно не удалось. И уже не удастся.

В Харькове, наверное, навсегда воцарилась атмосфера мужества, воли и устремленности к победе. Это и делает Харьков таким, какой он есть. Городом-героем.

- Дважды городом-героем.

- Нет, пока только один раз.

- Разве указом президента Зеленского Харькову не было присвоено звания «Города-героя»?

- Было, конечно. Это звание Харьков не получил в советское время.

- Удивительно. Мне почему-то казалось, что…

- Нет, не дали. А Зеленский дал.