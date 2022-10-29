В Черном море заблокировано 218 судов с украинским зерном, участвующих в «зерновой инициативе». Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, из 218 судов 95 уже вышли из украинских портов и ожидают инспекции для отправки, 101 ожидает инспекции на вход, 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

Министерство инфраструктуры Украины утверждает, что фактическая блокада «зернового коридора» Россией началась еще в сентябре, когда она искусственно затягивала инспекции и уменьшала их количество. В результате этого в Черном море возникла очередь из 176 судов, в общей сложности груженных 2,1 млн тонн агропродукции.

29 октября Россия бессрочно приостановила участие в соглашении о разблокировке украинских портов с зерном. Вслед за этим Украина вынужденно приостановила экспорт зерна.