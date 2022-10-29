«Шутник» Берлускони дал задний ход?
Бывший премьер-министр Италии сенатор Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил, когда рассказал, что обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным бутылками водки и вина.
Газета La Repubblica пишет, что в интервью тележурналисту Бруно Веспе 86-летний политик признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после вторжения в Украину, но не получил ответа, после чего больше не настаивал.
Берлускони пояснил, что когда рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами на дни рождения (29 сентября и 7 октября), его спросили, обменялись ли они подарками. «Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина) ламбруско. Но все поняли, что это была шутка», - уверяет Берлускони.
Ранее в СМИ просочилась аудиозапись, на которой Берлускони говорит, что «восстановил отношения с Путиным», от которого получил письмо на день рождения.
Российские СМИ напомнили, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что российский лидер подарил Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения.
Историей заинтересовалась Еврокомиссия, которая сообщила, что такой обмен можно считать нарушением антироссийских санкций ЕС.