«Шутник» Берлускони дал задний ход?

Газета La Repubblica пишет, что в интервью тележурналисту Бруно Веспе 86-летний политик признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после вторжения в Украину, но не получил ответа, после чего больше не настаивал.

Бывший премьер-министр Италии сенатор Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил, когда рассказал, что обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным бутылками водки и вина.

Берлускони пояснил, что когда рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами на дни рождения (29 сентября и 7 октября), его спросили, обменялись ли они подарками. «Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина) ламбруско. Но все поняли, что это была шутка», - уверяет Берлускони.

Ранее в СМИ просочилась аудиозапись, на которой Берлускони говорит, что «восстановил отношения с Путиным», от которого получил письмо на день рождения.

Российские СМИ напомнили, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что российский лидер подарил Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения.

Историей заинтересовалась Еврокомиссия, которая сообщила, что такой обмен можно считать нарушением антироссийских санкций ЕС.