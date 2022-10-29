По словам Миграняна, «Грузия уже столько лет наказывает не Абхазию, не Россию, а Армению, так вот если у этих людей в Ереване есть хорошие отношения с Западом и Америкой, так давите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу...».

Российский журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя эти провокационные слова Миграняна, заявил, что «Мигранян открыто обращается к армянам Запада, Франции, США, с тем чтобы они давили на этих «тварей», на грузин, чтобы открыть любой ценой железную дорогу через Грузию в Армению, Иран, чтобы он, Мигранян, и ему подобные оставались вершителями геополитической стратегии российского государства... Мигранян, оскорбляя грузин, унижая их, ставит под удар грузинских армян, которые издревле проживают в Грузии... И такие персонажи, как Мигранян... на самом деле стравливают, развязывают этническую, гражданскую войну в Грузии...».

Шевченко напомнил и про батальон Баграмяна (армянский мотострелковый батальон имени Баграмяна был создан в феврале 1993 года, являлся частью «абхазских вооруженных сил»), «который во время абхазской войны... сыграл ключевую роль в поражении грузинской армии, во время переговоров начав наступление, фактически заблокировав Эдуарда Шеварднадзе в Сухуми, и поражение грузин привело к этническим чисткам на территории Абхазии. И до сих пор объяснений этому грузинский народ не получил».

Максим Шевченко также указал, что «откровения Миграняна», ставшего лицом российского Первого канала, останутся без внимания и ответа в России: «С 2014 года на Первом канале стали появляться по одному никому не известные армянские эксперты, которые говорили от имени русских, русского народа, рассуждали об отношениях русских и украинцев». Журналист считает, что подобные Миграняну персонажи уже втянули Россию в необратимый процесс конфронтации с соседними православными народами.