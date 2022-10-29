Пророссийская акция протеста в Молдове

В Кишиневе прошла массовая акция протеста. Протестующие, в числе которых сторонники пророссийской оппозиционной партии "Шор", политики и рядовые граждане, требовали отставки действующего в республике правительства и досрочных выборов в парламент.

Согласно сообщениям молдавских СМИ, в результате акции протеста правоохранители задержали 79 человек. Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что 51 человек задержали еще до начала протеста "за намерение дестабилизировать ситуацию во время митинга". Еще 28 протестующих задержали уже во время акции.

Протест партии "Шор", как и на прошлой неделе, сопровождался столкновениями с полицией, которую забрасывали яйцами. Среди задержанных были и несколько соорганизаторов протеста.